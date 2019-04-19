شؤون فلسطينية

المكتب الحركي المركزي يكرم مجموعة من صحفيي خان يونس ورفح

المكتب الحركي المركزي يكرم مجموعة من صحفيي خان يونس ورفح
رام الله - دنيا الوطن
كرم المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الأقاليم الجنوبية عدد من الصحفيين من محافظتي خان يونس ورفح والذين تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات خلال الفترة الماضية.

وشارك في التكريم الأخ وليد شقورة أمين سر حركة فتح إقليم غرب خان يونس ومفوضي المكاتب الحركية في أقاليم خان يونس وعدد من أعضاء قيادة الأقاليم والمكتب الحركي المركزي والصحفيين.

وقال عاهد فروانة نائب أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين إن هذا التكريم هو اقل واجب تجاه هؤلاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والاعتداء خلال قيامهم بعملهم الصحفي وهو ما يتنافى مع ابسط مبادئ حرية العمل الصحفي والرأي والتعبير.

واستعرض فروانة مع قام به المكتب الحركي بالتعاون مع الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية خلال الأزمة الماضية من اجل وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والضغط من اجل الإفراج عن المعتقلين منهم.

من جانبه قال وليد شقورة انه يثمن العمل الكبير الذي يقوم به الصحفيين رغم كافة العراقيل التي يتم وضعها في وجوههم، وإصرارهم على أداء مهمتهم الصحفية وتحدي كل الظروف والمعيقات.

وأضاف شقورة انه يبارك هذا التكريم الذي يقوم به المكتب الحركي والذي يشكل دفعة معنوية كبيرة لهؤلاء الصحفيين والذين تعرضوا لعدد كبير من الاعتداءات بمختلف أشكالها من اجل حجب الحقيقة.

من جهته تحدث الصحفي إيهاب فسفوس عما تعرض له وزملائه خلال الفترة الماضية والتي تعد أصعب أزمة يواجهونها حتى الآن بفعل السلوك العدواني الذي تم ممارسته عليهم.

وفي ختام التكريم قدم المكتب الحركي المركزي للصحفيين دروعا تقديرية للزملاء الصحفيين.






أخبار ذات صلة

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى

أبو ظريفة: مسيرات العودة باستمراريتها ستكسر الحصار وتسقط صفقة ترامب

أبو ظريفة: مسيرات العودة باستمراريتها ستكسر الحصار وتسقط صفقة ترامب

الديمقراطية تثمن دور سائرون في بناء العراق الجديد وتمسكه بالحقوق الوطنية

الديمقراطية تثمن دور سائرون في بناء العراق الجديد وتمسكه بالحقوق الوطنية

خالد: يجب انهاء الانقسام على أسس ديمقراطية عبر انتخابات شاملة

خالد: يجب انهاء الانقسام على أسس ديمقراطية عبر انتخابات شاملة

الاحتلال يغلق طريق الواد في القدس أمام المواطنين

الاحتلال يغلق طريق الواد في القدس أمام المواطنين

الاحتلال يغلق الضفة الغربية وغزة لعدة أيام

الاحتلال يغلق الضفة الغربية وغزة لعدة أيام

الأحمد: لم أسلم أي رسائل لحماس وسأطلع الرئيس على نتائج اللقاءات مع المصريين

الأحمد: لم أسلم أي رسائل لحماس وسأطلع الرئيس على نتائج اللقاءات مع المصريين

326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تثمن دور سائرون في بناء العراق الجديد وتمسكه بالحقوق الوطنية

الديمقراطية تثمن دور سائرون في بناء العراق الجديد وتمسكه بالحقوق الوطنية

خالد: يجب انهاء الانقسام على أسس ديمقراطية عبر انتخابات شاملة

خالد: يجب انهاء الانقسام على أسس ديمقراطية عبر انتخابات شاملة

المكتب الحركي المركزي يكرم مجموعة من صحفيي خان يونس ورفح

المكتب الحركي المركزي يكرم مجموعة من صحفيي خان يونس ورفح

الاحتلال يغلق طريق الواد في القدس أمام المواطنين

الاحتلال يغلق طريق الواد في القدس أمام المواطنين

326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

&#34;فتح بشرق غزّة&#34; تعلن سلسلة فعالياتها التضامنية مع الأسرى

"فتح بشرق غزّة" تعلن سلسلة فعالياتها التضامنية مع الأسرى

أبو عمرو يطلع السفير الصيني والقنصل البريطاني على آخر التطورات السياسية

أبو عمرو يطلع السفير الصيني والقنصل البريطاني على آخر التطورات السياسية

الاحتلال يمنع تنظيم بطولة رياضية في مدينة القدس

الاحتلال يمنع تنظيم بطولة رياضية في مدينة القدس

منوعات

صور: ممثلة تنهي حياتها شنقًا في خزانة ملابسها..والسبب صادم

صور: ممثلة تنهي حياتها شنقًا في خزانة ملابسها..والسبب صادم

فيديو: أول تحذير للفنان رامز جلال قبل عرض برنامجه الجديد

فيديو: أول تحذير للفنان رامز جلال قبل عرض برنامجه الجديد

فيديو: &#34;حلا الترك&#34; في السعودية وانتقادات بسبب تعاليها على المعجبات

فيديو: "حلا الترك" في السعودية وانتقادات بسبب تعاليها على المعجبات

صور: نجمات رمضان اللبنانيات في تنافس على لقب الأكثر أناقة

صور: نجمات رمضان اللبنانيات في تنافس على لقب الأكثر أناقة

&#34;مُلهمة الثورة السوادنية&#34;.. هل تزوجت &#34;الكنداكة&#34; من ضابط بالجيش السوداني؟

"مُلهمة الثورة السوادنية".. هل تزوجت "الكنداكة" من ضابط بالجيش السوداني؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في &#34;ولاد رزق2&#34;.. لن تُميزها

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في "ولاد رزق2".. لن تُميزها

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

عربي

انتشار كبير للجيش والشرطة استعدادا لاستفتاء الدستور بمصر

انتشار كبير للجيش والشرطة استعدادا لاستفتاء الدستور بمصر

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم