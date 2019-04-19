المكتب الحركي المركزي يكرم مجموعة من صحفيي خان يونس ورفح

رام الله - دنيا الوطنكرم المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الأقاليم الجنوبية عدد من الصحفيين من محافظتي خان يونس ورفح والذين تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات خلال الفترة الماضية.وشارك في التكريم الأخ وليد شقورة أمين سر حركة فتح إقليم غرب خان يونس ومفوضي المكاتب الحركية في أقاليم خان يونس وعدد من أعضاء قيادة الأقاليم والمكتب الحركي المركزي والصحفيين.وقال عاهد فروانة نائب أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين إن هذا التكريم هو اقل واجب تجاه هؤلاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والاعتداء خلال قيامهم بعملهم الصحفي وهو ما يتنافى مع ابسط مبادئ حرية العمل الصحفي والرأي والتعبير.واستعرض فروانة مع قام به المكتب الحركي بالتعاون مع الأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية خلال الأزمة الماضية من اجل وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والضغط من اجل الإفراج عن المعتقلين منهم.من جانبه قال وليد شقورة انه يثمن العمل الكبير الذي يقوم به الصحفيين رغم كافة العراقيل التي يتم وضعها في وجوههم، وإصرارهم على أداء مهمتهم الصحفية وتحدي كل الظروف والمعيقات.وأضاف شقورة انه يبارك هذا التكريم الذي يقوم به المكتب الحركي والذي يشكل دفعة معنوية كبيرة لهؤلاء الصحفيين والذين تعرضوا لعدد كبير من الاعتداءات بمختلف أشكالها من اجل حجب الحقيقة.من جهته تحدث الصحفي إيهاب فسفوس عما تعرض له وزملائه خلال الفترة الماضية والتي تعد أصعب أزمة يواجهونها حتى الآن بفعل السلوك العدواني الذي تم ممارسته عليهم.وفي ختام التكريم قدم المكتب الحركي المركزي للصحفيين دروعا تقديرية للزملاء الصحفيين.