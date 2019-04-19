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انتشار كبير للجيش والشرطة استعدادا لاستفتاء الدستور بمصر

انتشار كبير للجيش والشرطة استعدادا لاستفتاء الدستور بمصر
رام الله - دنيا الوطن
انتشرت قوات من الجيش والشرطة بمصر، استعدادا للاستفتاء المقرر بعد يومين على تعديل الدستور في البلاد.

ووفق بيان للجيش المصري، اليوم، "تشترك القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية".

وقال البيان إن "المهام المكلفة للقوات هي حماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين مراكز الاقتراع ومراقبة الاستفتاء بكافة المحافظات (عددها 27) باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي".

وأوضح أن سيارات البث المباشر ستنقل صورة حية للأحداث للإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير عملية الاقتراع، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .

وحسب البيان ذاته، تكثف "القوات المسلحة إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية (...) بهدف التصدي لأي عدائيات محتملة من شأنها عرقلة عملية الاقتراع".

تأتي تلك الاستعدادات الأمنية المكثفة، عقب يوم من إعلان لجنة الانتخابات بمصر، بدء الاستفتاء على تعديلات الدستور، يوم الجمعة للخارج ولمدة 3 أيام، ويوم السبت للداخل ولمدة 3 أيام أيضًا.

والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان المصري بالأغلبية على التعديلات الدستورية التي تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، بالبقاء حتى العام 2030.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.

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