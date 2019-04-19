الاحتلال يغلق الضفة الغربية وغزة لعدة أيام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات الجيش الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بذريعة "عيد الفصح اليهودي".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في "تويتر"، إنه سيتم إغلاق الضفة ومعابر غزة ابتداء من مساء اليوم الجمعة 19 لغاية مساء السبت 27 من أبريل الجاري.وسيسمح خلال فترة الإغلاق للحالات المرضية المستعجلة بالوصول للمستشفيات، وكذلك لتنقل الطواقم الطبية.كما سيتم إغلاق الضفة وغزة بمناسبة يوم "ما يسمى بقيام إسرائيل" اعتبارا من الـ7 من مايو المقبل حتى الـ9 منه.