الأحمد: لم أسلم أي رسائل لحماس وسأطلع الرئيس على نتائج اللقاءات مع المصريين

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، انه عاد من مصر دون ان يلتقي مع حماس أو يوجه أي رسائل.وأوضح الأحمد في حديث صحفي، أنه لم يقم بتسليم أي رسائل لحماس، ورفض الإفصاح عن أي معلومات حول اللقاءات التي أجراها مع المصريين، لافتا إلى انه سيتم الحديث عن ذلك عقب إطلاع الرئيس محمود عباس على ذلك بحسب "القدس العربي".وكانت جهات رسمية فلسطينية في رام الله، قد تحدثت بشكل واضح عن مخاوف انخراط حماس في صفقة القرن عبر ما يتم التحضير له من تهدئة مع اسرائيل عبر وساطة مصرية، لذلك تريد الحركة أخذ موقف واضح من حماس بعدم انخراطها بالصفقة التي ترفضها القيادة الفلسطينية.