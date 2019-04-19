عربي

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المغرب، الخميس، تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية التي انهار برجها إثر حريق مهول حطم أجزاء كبيرة منها في العاصمة الفرنسية باريس الاثنين الماضي.

وأوضح البيان أن بن موسى "جدد خلال محادثاته مع رئيس أساقفة باريس، التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس وتاريخ فرنسا ومحج الملايين من المؤمنين".وجاء في بيان للسفارة المغربية في باريس، "السفير بن موسى أبلغ رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتي، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، قرر المغرب تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام".

بدوره شكر المطران أوبيتي السفير، ونقل خالص امتنانه وشكره للملك المغربي على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التي قام بها البابا فرنسيس للمغرب بدعوة من الملك واللحظات القوية التي ميزت هذا الحدث.

وكان الملك محمد السادس بعث ببرقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن دعم المغرب وتضامنه مع فرنسا إثر حريق نوتردام، مشددا على أن "هذه الكارثة لا تمس فقط بواحد من المعالم التاريخية ذات المعاني الرمزية الكبيرة لمدينة باريس، بل أيضا مكانا للعبادة لملايين الأشخاص عبر العالم".

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن حجم التبرعات الدولية المرصودة لترميم كاتدرائية نوتردام، من أضرار الحريق، وصل إلى مليار يورو، في حين تصدرت شخصيات وشركات فرنسية بارزة قائمة المانحين.

واندلع حريق مهول يوم الاثنين المنصرم، في سقف كاتدرائية نوتردام التي تعود للعصور الوسطى، واستمر نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخماده.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

صحيفة تكشف عن مخطط &#34;خطير&#34; لزعزعة استقرار الأردن

صحيفة تكشف عن مخطط "خطير" لزعزعة استقرار الأردن

الجزائريون يواصلون التظاهر بحثاً عن مزيد المكاسب بالجمعة التاسعة على التوالي..

الجزائريون يواصلون التظاهر بحثاً عن مزيد المكاسب بالجمعة التاسعة على التوالي..

لبنانيون يحيون ذكرى مجزرة قانا والناجون يصفون لحظات الرعب

لبنانيون يحيون ذكرى مجزرة قانا والناجون يصفون لحظات الرعب

المبعوث الدولي يتوقع بدء انسحاب طرفي الحرب من الحديدة خلال أسابيع

المبعوث الدولي يتوقع بدء انسحاب طرفي الحرب من الحديدة خلال أسابيع

ما حقيقة اختفاء البحر الميت قريباً

ما حقيقة اختفاء البحر الميت قريباً

الرئاسة الجزائرية توجه دعوات لجميع القوى السياسية للمشاركة في اللقاء التشاوري

الرئاسة الجزائرية توجه دعوات لجميع القوى السياسية للمشاركة في اللقاء التشاوري

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

&#34;فتح بشرق غزّة&#34; تعلن سلسلة فعالياتها التضامنية مع الأسرى

"فتح بشرق غزّة" تعلن سلسلة فعالياتها التضامنية مع الأسرى

أبو عمرو يطلع السفير الصيني والقنصل البريطاني على آخر التطورات السياسية

أبو عمرو يطلع السفير الصيني والقنصل البريطاني على آخر التطورات السياسية

الاحتلال يمنع تنظيم بطولة رياضية في مدينة القدس

الاحتلال يمنع تنظيم بطولة رياضية في مدينة القدس

الاحتلال يطلق النار على الصيادين جنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار على الصيادين جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة ويمهد لهدم منزل عمر أبو ليلى

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة ويمهد لهدم منزل عمر أبو ليلى

منخفض جوي يضرب فلسطين يوم الأحد

منخفض جوي يضرب فلسطين يوم الأحد

ابو هولي يشيد بالدعم الياباني للمخيمات الفلسطينية

ابو هولي يشيد بالدعم الياباني للمخيمات الفلسطينية

منوعات

&#34;مُلهمة الثورة السوادنية&#34;.. هل تزوجت &#34;الكنداكة&#34; من ضابط بالجيش السوداني؟

"مُلهمة الثورة السوادنية".. هل تزوجت "الكنداكة" من ضابط بالجيش السوداني؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في &#34;ولاد رزق2&#34;.. لن تُميزها

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في "ولاد رزق2".. لن تُميزها

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل &#34;تُلطش&#34; أنغام؟

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل "تُلطش" أنغام؟

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

عربي

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

الجزائريون يواصلون التظاهر بحثاً عن مزيد المكاسب بالجمعة التاسعة على التوالي..

الجزائريون يواصلون التظاهر بحثاً عن مزيد المكاسب بالجمعة التاسعة على التوالي..