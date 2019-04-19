التايمز: متاعب ترامب لم تنته بعد تبرئته من التآمر مع روسيا

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن تبرئة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من التآمر مع روسيا "لا تعني أن متاعبه انتهت".





ورأت التايمز أنه بغض النظر عن التهمة الأساسية "فإن ترامب لم يخرج سالماً تماماً من التحقيق. فالمحقق روبرت مولر أكد أن الحكومة الروسية دعمت فوز ترامب بالرئاسة، وعملت من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن حملة ترامب كانت تتوقع أن تستفيد من المعلومات التي سرقت ثم سربت بمجهود روسي".





وبيّن التحقيق الذي قام به المحقق الأمريكي الخاص مولر، "أن ابن ترامب كان على اتصال متكرر مع موقع ويكيليكس، الذي سرب المعلومات المسروقة. وهذا كله دليل على إساءة التصرف، إذا لم يكن دليلاً على جريمة"، بحسب الصحيفة.





وتضيف التايمز في مقالها الافتتاحي، اليوم الجمعة، "أن تقرير أمس لا بد أنه سيعطي أسلحة للديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب ويملكون القدرة على بدء إجراءات لعزل الرئيس".





وقالت الصحيفة البريطانية إن مولر "لم يقرر إدانة ترامب بالتأثير على مجرى التحقيق"، مضيفة: "هذا الإجراء سيكون عملاً سياسياً محضاً سيندم الديمقراطيون لو مضوا فيه".









رام الله - دنيا الوطن