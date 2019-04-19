326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمجموعات متفاوتة، خلال الأسبوع الماضي.وأفاد موقع حدشوت هار هبايت الاسرائيلي، أنّ 326 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.