"فتح بشرق غزّة" تعلن سلسلة فعالياتها التضامنية مع الأسرى

نظمت مفوضية الشهداء والجرحى والاسرى في إقليم شرق غزّة حفل إطلاق سلسلة فعاليات التضامن مع الأسرى، بحضور أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح تيسير البرديني وجمال عبيد ونبيل الصفدي وأعضاء قيادة إقليم شرق غزّة.





جاء ذلك تزامًا مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف (17/ نيسان) من كل عام، وكان من بين الحضور والدة عميد الأسرى أم ضياء الأغا، ووجهاء عشائر حي الدرج والتفاح، بالإضافة لمناطق الأقاليم التنظيمية والمكاتب الحركية.





وأعلن عريف الحفل رامز الريفي المتحدث باسم مفوضية الأسرى شرق غزّة عن انطلاق سلسلة فعاليات للتضامن مع الأسرى كونها تشكل مركزية الصراع في القضية الفلسطينيّ.





بدوره، عضو المجلس الثوري تيسير البرديني ومفوض دائرة الشهداء والأسرى والجرحى قال إنّ كل ما يقدمونه الأسرى من معارك بطوليّة يستحق أن نقف لهم وقفة تحية فيها كل الشموخ، مشددًا على ضرورة تسليط الضوء الإعلامي والتضامني مع الأسرى، وضرورة دعمهم ومساندتهم بكل السبل المتاحة.





من جهته، قال أبو إياد العمصي في كلمة عن إقليم شرق غزّة إن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ستبقى حامية للمشروع الوطني، وأن الحركة لازالت على عهدها ووفية لأبنائها، وستبقى مستمرة في تقديم كل التضحيات لأجل القضية الفلسطينية.

واختتمت الفعالية المنظمة بتسليم آل الشوبكي درع المحبة الوفاء من قبل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.





رام الله - دنيا الوطن