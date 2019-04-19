عربي

صحيفة تكشف عن مخطط "خطير" لزعزعة استقرار الأردن

صحيفة تكشف عن مخطط "خطير" لزعزعة استقرار الأردن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة كويتية عن نجاة الأردن من مخطط وصفته بـ"الخطير" كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية قريبة من الملك الأردني، عبد الله الثاني.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية وسياسية قولها إن الجهات المتورطة في هذا المخطط "رجل أعمال مدان بالفساد، وهو أحد أقارب الملك (زوج عمته)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، وبعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها".

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن "المخطط الجهنمي"، كما وصفته، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز؛ من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أزّمت الأوضاع في البلاد بشكل يفوق حجمها.

ومن بين تلك القرارات التي كان يُراد تأجيج الشارع الأردني بها"قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة"، من خلال الدفع الممنهج لحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن المصادر الأمنية قولها إن المتآمرين "عمدوا إلى فتح قنوات اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة، للانضمام إلى الحركات الاحتجاجية، لكن رد الجماعة كان سلبياً".

وكان ملك الأردن التقى، يوم الثلاثاء الماضي، نواباً في "كتلة الإصلاح" محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة) في البلاد، في أول لقاء لهم معه في القصور الملكية، منذ فترة ما يُعرف بـ"الربيع العربي".

أخبار ذات صلة

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

الجزائريون يواصلون التظاهر بحثاً عن مزيد المكاسب بالجمعة التاسعة على التوالي..

الجزائريون يواصلون التظاهر بحثاً عن مزيد المكاسب بالجمعة التاسعة على التوالي..

لبنانيون يحيون ذكرى مجزرة قانا والناجون يصفون لحظات الرعب

لبنانيون يحيون ذكرى مجزرة قانا والناجون يصفون لحظات الرعب

المبعوث الدولي يتوقع بدء انسحاب طرفي الحرب من الحديدة خلال أسابيع

المبعوث الدولي يتوقع بدء انسحاب طرفي الحرب من الحديدة خلال أسابيع

ما حقيقة اختفاء البحر الميت قريباً

ما حقيقة اختفاء البحر الميت قريباً

الرئاسة الجزائرية توجه دعوات لجميع القوى السياسية للمشاركة في اللقاء التشاوري

الرئاسة الجزائرية توجه دعوات لجميع القوى السياسية للمشاركة في اللقاء التشاوري

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

326 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع

&#34;فتح بشرق غزّة&#34; تعلن سلسلة فعالياتها التضامنية مع الأسرى

"فتح بشرق غزّة" تعلن سلسلة فعالياتها التضامنية مع الأسرى

أبو عمرو يطلع السفير الصيني والقنصل البريطاني على آخر التطورات السياسية

أبو عمرو يطلع السفير الصيني والقنصل البريطاني على آخر التطورات السياسية

الاحتلال يمنع تنظيم بطولة رياضية في مدينة القدس

الاحتلال يمنع تنظيم بطولة رياضية في مدينة القدس

الاحتلال يطلق النار على الصيادين جنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار على الصيادين جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة ويمهد لهدم منزل عمر أبو ليلى

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة ويمهد لهدم منزل عمر أبو ليلى

منخفض جوي يضرب فلسطين يوم الأحد

منخفض جوي يضرب فلسطين يوم الأحد

ابو هولي يشيد بالدعم الياباني للمخيمات الفلسطينية

ابو هولي يشيد بالدعم الياباني للمخيمات الفلسطينية

منوعات

&#34;مُلهمة الثورة السوادنية&#34;.. هل تزوجت &#34;الكنداكة&#34; من ضابط بالجيش السوداني؟

"مُلهمة الثورة السوادنية".. هل تزوجت "الكنداكة" من ضابط بالجيش السوداني؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في &#34;ولاد رزق2&#34;.. لن تُميزها

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في "ولاد رزق2".. لن تُميزها

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل &#34;تُلطش&#34; أنغام؟

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل "تُلطش" أنغام؟

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

عربي

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم

الجزائريون يواصلون التظاهر بحثاً عن مزيد المكاسب بالجمعة التاسعة على التوالي..

الجزائريون يواصلون التظاهر بحثاً عن مزيد المكاسب بالجمعة التاسعة على التوالي..