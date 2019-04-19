أبو عمرو يطلع السفير الصيني والقنصل البريطاني على آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، السفير الصيني لدى فلسطين قواه واي، والقنصل البريطاني العام في الىقدس فيليب هول، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالتحركات في مواجهة صفقة القرن التي تسعى الإدارة الأميركية إلى فرضها.وشدد أبو عمرو، خلال لقائه الاجنبين، كل على حدة، على أهمية الدور الذي تقوم به جمهورية الصين في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين البلدين في المجالات كافة.من جهته، أكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مجددا دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولته المستقلة.وعلى صعيد آخر، التقى أبو عمرو القنصل البريطاني العام فيليب هول، حيث وضعه في صورة تحركات القيادة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن الأميركية، مؤكدا أهمية وجود موقف دولي واضح تجاه ما يسمى بصفقة القرن، والتي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.كما أطلع أبو عمرو، هول على ما تقوم به إسرائيل من إجراءات في القدس والمسجد الأقصى، وكذلك فيما يتعلق باقتطاع الأموال الفلسطينية.من جانبه، أكد القنصل البريطاني العام موقف بلاده الداعم للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، وحرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين وبريطانيا.