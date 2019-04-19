الاحتلال يطلق النار على الصيادين جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين في بحر جنوب قطاع غزة .وأكدت وسائل إعلام محلية أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مراكب الصيادين قرب سواحل مدينتي خانيونس ورفح عدة مرات قبل أن تبدأ بملاحقتها واجبار الصيادين على مغادرة البحر، دون وقوع إصابات.