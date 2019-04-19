شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة ويمهد لهدم منزل عمر أبو ليلى

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة ويمهد لهدم منزل عمر أبو ليلى
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 4 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال اعتقال 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال ساعات الليل، مضيفا أنه جرى تحويلهم للتحقيق لدى أجهزة الأمن.

إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وأفاد أمين أبو ليلى، والد الشهيد عمر، أن قوات الاحتلال داهمت منزلهم وقامت بمسحه هندسيا وأخذ قياساته، وتصويره ووضع علامات وإحداث ثقوب في جدران المنزل الداخلية.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد رفضت قبل أيام التماسا لوقف قرار الاحتلال بهدم المنزل، وأمهلت العائلة حتى يوم الاثنين لااخلاء المنزل.

يشار الى ان الاحتلال يتهم الشهيد عمر أبو ليلى بتنفيذ عملية طعن وإطلاق نار على مفترق مستوطنة "أرئيل" يوم 17 آذار الماضي، حيث قتل في العملية مستوطن وجندي.

واستشهد أبو ليلى في 19 مارس الماضي بعد اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال في قرية عبوين قرب رام الله ، وما يزال جثمانه محتجزاً.

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