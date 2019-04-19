الصحة تنشر إحصائية مفصلة حول مسيرات العودة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في غزة ان الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018 حتى 12/4/2019 هي 272شهيد و19722اصابة وصلت للمستشفيات.
وفيما يلي الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة حول اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة شرق غزة:
272 شهيد و 16722 اصابة وصلت للمستشفيات
قالت وزارة الصحة في غزة ان الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018 حتى 12/4/2019 هي 272شهيد و19722اصابة وصلت للمستشفيات.
وفيما يلي الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة حول اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة شرق غزة:
272 شهيد و 16722 اصابة وصلت للمستشفيات
من الشهداء:
54 طفل
6 اناث
1مسن
من الاصابات التي وصلت للمستشفيات:
3362 طفل
1112 سيدة
درجة الخطورة في الاصابات:
552 خطيرة
7065 متوسطة
9105 طفيفة
تصنيف الاصابات:
6947 رصاص حي
872 معدني مغلف بالمطاط
2440 اختناق بالغاز
6463 شظايا واصابات مختلفة
مكان الاصابة في الجسم:
1574 بالراس و الرقبة
768 بالصدر و الظهر
661 بالبطن و الحوض
2368 اطراف علوية
7978 اطراف سفلية
3373 اماكن متعددة واخرى
حالات البتر 136 اصابة منها:
122 اطراف سفلية
14 اطراف علوية
استهداف الطواقم الطبية ادى الى/ 3 شهداء و 672 اصابة مختلفة.
الشهداء المسعفين هم:
الشهيد موسى ابو حسنين
الشهيدة رزان النجار
الشهيد عبد الله القططي
116 سيارة اسعاف تضرر جزئي
استهداف الصحفيين أدى الى: شهيدان و 358 اصابة مختلفة.
الشهداء الصحفيون هم:
الشهيد ياسر مرتجى
الشهيد احمد ابو حسين
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