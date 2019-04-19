الصحة تنشر إحصائية مفصلة حول مسيرات العودة في غزة

من الشهداء:

54 طفل

6 اناث

1مسن





من الاصابات التي وصلت للمستشفيات: 3362 طفل 1112 سيدة





درجة الخطورة في الاصابات: 552 خطيرة 7065 متوسطة 9105 طفيفة





تصنيف الاصابات: 6947 رصاص حي 872 معدني مغلف بالمطاط 2440 اختناق بالغاز 6463 شظايا واصابات مختلفة





مكان الاصابة في الجسم: 1574 بالراس و الرقبة 768 بالصدر و الظهر 661 بالبطن و الحوض 2368 اطراف علوية 7978 اطراف سفلية 3373 اماكن متعددة واخرى





حالات البتر 136 اصابة منها: 122 اطراف سفلية 14 اطراف علوية





استهداف الطواقم الطبية ادى الى/ 3 شهداء و 672 اصابة مختلفة. الشهداء المسعفين هم: الشهيد موسى ابو حسنين الشهيدة رزان النجار الشهيد عبد الله القططي 116 سيارة اسعاف تضرر جزئي

استهداف الصحفيين أدى الى: شهيدان و 358 اصابة مختلفة. الشهداء الصحفيون هم: الشهيد ياسر مرتجى الشهيد احمد ابو حسين

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في غزة ان الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018 حتى 12/4/2019 هي 272شهيد و19722اصابة وصلت للمستشفيات.وفيما يلي الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة حول اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة شرق غزة:272 شهيد و 16722 اصابة وصلت للمستشفيات