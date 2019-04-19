شؤون فلسطينية

الصحة تنشر إحصائية مفصلة حول مسيرات العودة في غزة

الصحة تنشر إحصائية مفصلة حول مسيرات العودة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في غزة ان الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018 حتى 12/4/2019 هي 272شهيد و19722اصابة وصلت للمستشفيات.

وفيما يلي الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة حول اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة شرق غزة:

272 شهيد و 16722 اصابة وصلت للمستشفيات
من الشهداء:
 54  طفل
 6  اناث
 1مسن

من الاصابات التي وصلت للمستشفيات:
 3362 طفل
 1112 سيدة

درجة الخطورة في الاصابات:
552 خطيرة
7065 متوسطة
9105 طفيفة

تصنيف الاصابات:
6947 رصاص حي
872 معدني مغلف بالمطاط
2440 اختناق بالغاز
6463 شظايا واصابات مختلفة

مكان الاصابة في الجسم:
1574  بالراس و الرقبة
768   بالصدر و الظهر
661  بالبطن و الحوض
2368  اطراف علوية
7978 اطراف سفلية
3373  اماكن متعددة واخرى 

حالات البتر 136 اصابة منها:
 122 اطراف سفلية
 14 اطراف علوية

استهداف الطواقم الطبية ادى الى/ 3 شهداء و 672 اصابة مختلفة.
الشهداء المسعفين هم:
الشهيد موسى ابو حسنين
الشهيدة رزان النجار
الشهيد عبد الله القططي
116 سيارة اسعاف تضرر جزئي

استهداف الصحفيين أدى الى: شهيدان و 358 اصابة مختلفة.
الشهداء الصحفيون هم:
الشهيد ياسر مرتجى
الشهيد احمد ابو حسين

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