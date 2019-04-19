تواصل الأجواء الباردة ومنخفض جوي يضرب البلاد الاحد

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وغدا السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.اما يوم الاحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.