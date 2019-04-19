شاهد: الاحتلال يهدم منزل الأسير عرفات ارفاعية في الخليل

اقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة وعدة آليات ثقيلة، فجر اليوم الجمعة، على هدم شقتين تعودان لعائلة الاسير عرفات ارفاعية (19 عاما)، من منطقة وادي الهرية جنوب الخليل، متهم بقتل مستوطنة في القدس قبل شهرين.





واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في المكان حيث اطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.





ويأتي هذا الاجراء بعد أن ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به عائلة ارفاعية ضد قرار هدم منزلهم، وسمحت لجيش الاحتلال بهدم المنزل.









رام الله - دنيا الوطن