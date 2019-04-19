شؤون فلسطينية

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة الأسير على حدود غزة

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة الأسير على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
يستعد المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 55 لمسيرات العودة و كسر الحصار على حدود غزة الشرقية، تحت عنوان "يوم الأسير الفلسطيني"، و ذلك بعد عصر اليوم الجمعة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية اليوم الجمعة تحت شعار "جمعة يوم الأسير الفلسطيني".

وأكدت الهيئة في بيانها، على أن مسيراتنا متواصلة حتى تحقيق أهدافها كاملة، داعية الراعي المصري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق الأسرى.

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك لمواجهة ممارسة الاحتلال العدوانية بحق شعبنا، مضيفة: ما زلنا نؤمن بحتمية الانتصار ودحر الاحتلال.

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