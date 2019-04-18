منخفض جوي يضرب فلسطين يوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأفاد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن هناك توقعات بهطول زخات متفرقة من الأمطار غداً الجمعة، وبعد غدٍ السبت، وهبوب لرياح نشطة.وأشار العلامي، إلى أن ذلك سيكون قبيل منخفض جوي آخر سيضرب فلسطين يوم الاحد، لتصبح الحرارة دون معدلاتها بـ 10درجات مئوية، وتهب رياح قوية، وستهطل الامطار.