رأفت يدين استقبال البحرين لوفد من الخارجية الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطندان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت استضافة مملكة البحرين لوفد من الخارجية الإسرائيلية شارك في مؤتمر ريادة الأعمال الدولي الذي عقد في المنامة هذا الاسبوع.ووصف رأفت هذه الاستضافة من قبل البحرين انتهاك فاضح لقرارات القمم العربية واخرها قمة تونس لأنها تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتمثل خروج عن مبادرة السلام العربية، وهي مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني وقواه السياسية ومن الشعوب العربية واحزابها السياسية.وقال رأفت: "ان التطبيع القائم بين دول عربية كمملكة البحرين وسلطنة عمان يعطي دولة الاحتلال الضوء الأخضر لتوسيع استيطانها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سيادتها عليها كما جرى بشأن الجولان العربي السوري المحتل".وأضاف إننا ننظر ببالغ القلق لهذه اللقاءات والزيارات والمواقف المشوهة من قبل البحرين والتي تأتي في إطار تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفق لمبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002.وفي نهاية بيانه طالب رأفت الدول العربية الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية في قمة عمان 1980 وقمة بغداد 1990 وقمة القاهرة 2000 وأيضا ما جاء به الإجماع العربي في قمة تونس حول إدانة ممارسات دولة الاحتلال وتطبيق ذلك بموقف عربي موحد من اجل حل القضية الفلسطينية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق لقرارات الشرعية الدولية وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم عملا بالقرار الاممي 194.