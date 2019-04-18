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المبعوث الدولي يتوقع بدء انسحاب طرفي الحرب من الحديدة خلال أسابيع

المبعوث الدولي يتوقع بدء انسحاب طرفي الحرب من الحديدة خلال أسابيع
مدينة الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، اليوم الخميس: إن طرفي الحرب، قد يبدآن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع.

يأتي ذلك في خطوة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية، تنهي الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.

وذكر مارتن جريفيث في مقابلة مع وكالة (رويترز) عبر الهاتف، أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات، مضيفاً أن المناقشات جارية حالياً بشأن المرحلة الثانية.

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