ما حقيقة اختفاء البحر الميت قريباً

قالت تقارير بيئية: إن منسوب مياه البحر الميت، ينخفض بمعدل متر ونصف سنوياً، وتقلصت مساحة البحر 35% خلال أربعة عقود.



ويعدّ البحر الميت في الأردن من أكثر المعالم الطبيعية شهرة في العالم، لاحتوائه على نسبة عالية من الملح، واستقباله ملايين السياح سنوياً.



وذكر موقع (ماشابل)، أنه بالرغم من شهرته الواسعة، إلا أن عمر البحر الميت اقترب من نهايته بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.



ووفق الموقع، فإن البحر الميت، الذي يعتبر أكثر بقعة انخفاضاً على وجه الأرض، يواجه خطر الجفاف، وربما الاختفاء من الخرائط، بحلول منتصف القرن الحالي.

وأوضح: "السرعة التي تنخفض بها مستويات مياه البحر مقلقة للغاية، وتتطلب تحركاً جاداً وسريعاً".



وما يزيد أكثر من تأثر البحر الميت بالتغيرات المناخية انخفاض مستويات المياه الجوفية ومياه الأمطار من الجبال المحيطة، إضافة إلى النشاطات الصناعية والسياحية حوله.

وذكر رئيس جمعية الجيولوجيين الأردنيين، صخر نسور، أن البحر الميت "ظاهرة جيولوجية فريدة قد تختفي في العقود المقبلة"، حسب ما نقل موقع (سبق 24).وتابع: "يمثل البحر الميت تراثاً تاريخياً وإرثاً فريداً على جميع المستويات، سواء كوجهة للسائحين أو كمنتجع صحي أو فرصة استثمارية، لذلك فإن المخاطر التي يواجهها هي قضية عالمية".