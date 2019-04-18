الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم بالحبس 10 سنوات بضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم، على شخص فار من وجه العدالة منذ ستة شهور، وصادر بحقه حكم قضائي غيابياً بالحبس 10 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة 10 آلاف دينار أردني بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة في ضواحي القدس المحتلة.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة ضواحي القدس لأجل القبض على المحكومين والمطلوبين للعدالة، وبناء على البحث والتحري والرقابة تمكنت الشرطة القضائية من القبض على شخص فار من وجه العدالة منذ ستة شهور وصادر بحقه حكم قضائي غيابياً بالحبس 10 سنوات وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار أردني بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.وأكد البيان، بأن الشرطة أوقفت المقبوض عليه تمهيداً لتسليمه للعدالة، وتنفيذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.