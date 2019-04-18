غرينبلات لـ"اشتية": لا نَشُنُّ حرباً مالية وهذه أموال دافعي الضرائب بالولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على تصريح لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حول شن الولايات المتحدة حرباً مالية على السلطة الفلسطينية.وقال غرينبلات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "(حرب مالية)؟ هذه أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة- إنها تذهب إلى حلفائنا، وتلك التي ستعمل معنا من أجل التغيير الإيجابي".وتابع: "اختار القادة الفلسطينيون إنهاء تلك العلاقة- نأمل أن يعملوا معنا في الأشهر المقبلة من أجل مستقبل أفضل للجميع".وكان اشتية اتهم الولايات المتحدة، بإعلان "حرب مالية" على الشعب الفلسطيني، ووصف خطة السلام الأمريكية التي يزعم ترامب أنه سينفذها تحت اسم (صفقة القرن) بـ"الميتة".