شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير برنامج التأمين الصحي للأسرى

وزيرة الصحة: نعمل على تطوير برنامج التأمين الصحي للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، عن تطوير البرنامج الخاص بالتأمين الصحي للأسرى.

وأضافت كيلة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن الوزارة ستحاول الحصول على تصاريح لزيارة الأسرى، وتقديم العلاج اللازم لهم من خلال التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي؛ لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، نظراً للتقصير المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال، معربة عن أملها بان تستطيع الوزارة انتزاع ذلك الحق، وتكون أول طبيبة تصل لمعتقلات الاحتلال والالتقاء بالأسرى.

وقالت، خلال لقاء إذاعي، إن خطة الوزارة الجديدة، هي تقديم الخدمة لجميع المحافظات لا سيما المناطق النائية والقدس المحتلة تنفيذاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، موضحة أنه تم تشكيل لجنة لاعداد تقرير حول إيجاد آلية لتحويل بعض الحالات المرضية إما إلى الأردن أو مصر بديلاً عن إسرائيل.

وأشارت كيلة إلى أهمية توطين الخدمة الطبية والانفكاك عن الاحتلال، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق هذه الخدمة المهمة عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي من خلال استقطاب أطباء وكفاءات من الخارج، وتوفير البنية التحتية الطبية والمعدات اللازمة لذلك.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، أن الوزارة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على الرغم من المعيقات السياسية والمالية التي يمر بها الوطن، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.

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