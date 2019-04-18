واشنطن تُعلن دعمها لانتقال ديمقراطي وسلمي في السودان بقيادة مَدنيين

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة، تدعم انتقالاً ديمقراطياً وسلمياً في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين.وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس: إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وشددت على أن سياسات واشنطن، ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض، وأفعال السلطات الانتقالية".وأضافت، أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقرار المجلس العسكري الانتقالي رفع حظر التجول.ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء مساء اليوم الخميس، أن عشرات الآلاف من المحتجين، تدفقوا إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكومة مدنية.