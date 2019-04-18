شؤون فلسطينية

أوروبا تشهد سلسلة فعاليات تضامنية في يوم الأسير الفلسطيني

أوروبا تشهد سلسلة فعاليات تضامنية في يوم الأسير الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
شهدت القارة الأوروبية سلسلة من الفعاليات التضامنية في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بهدف دعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والتي تخالف القانون الدولي.

وأقامت المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى في الدنمارك، فعالية داعمة للأسرى تضمنت ندوة حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال، ومعرض للصور يجسد معاناة الأسرى والأسيرات.

وفي بلجيكا نظم ناشطون فلسطينيون وقفة تضامنية في العاصمة بروكسل، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية وصورا للأسرى، حيث طالبوا بدعم الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.

وفي برلين نظمت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية فعالية وسط العاصمة الألمانية برلين حيث عبر الناشطون عن فرحتهم في انتصار الاسرى البواسل في إضراب الكرامة ٢ على السجان الاسرائيلي و تحقيق مطالب بالغة في الأهمية و استرجاع حقوق مسلوبة.

وفي هولندا نظم تجمع الشباب الفلسطيني حملة الكترونية باللغتين الهولندي والإنكليزية، تهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأسرى في سجون الاحتلال، من خلال نشر احصائيات ومعلومات عن واقع الأسرى.

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