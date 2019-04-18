الرئاسة الجزائرية توجه دعوات لجميع القوى السياسية للمشاركة في اللقاء التشاوري
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، دعوات لجميع القوى السياسية من أجل المشاركة في اللقاء التشاوري المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
وأفادت وسائل إعلام عربية أن الرئاسة الجزائرية وجهت الدعوات لأكثر من 100 شخصية بينهم خبراء قانون ودستور ومن الحراك الشعبي.
وجهت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، دعوات لجميع القوى السياسية من أجل المشاركة في اللقاء التشاوري المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
وأفادت وسائل إعلام عربية أن الرئاسة الجزائرية وجهت الدعوات لأكثر من 100 شخصية بينهم خبراء قانون ودستور ومن الحراك الشعبي.
وكان عشرات الآلاف من الجزائريين خرجوا الجمعة الماضية في مسيرات، ضد تعيين الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.
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