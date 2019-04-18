بالفيديو: لحظات إصابة فتى مكبل اليدين بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في تقوع

أكدت مصادر طبية، استقرار الحالة الصحية للفتى الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع اليوم الخميس، بعد خضوعه لعملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات.





وكان الفتى، أصيب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم.



وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، ومصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة تقوع بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاههم.



وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى (16 عاماً) وكبلت يديه خلف ظهرة، إلا أنه حاول الهرب، وأثناء ذلك أطلق الجنود عليه النار من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته في فخذه.



وأشار إلى أن الأهالي المتواجدين في المكان، تمكنوا من تخليص الفتى من قوات الاحتلال، ونقلوه إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم.



ووصفت مصادر طبية، إصابة الفتى بالخطيرة، مشيرة إلى أن الرصاصة أدت إلى تقطع في شريان الفخذ وحدوث نزيف.







رام الله - دنيا الوطن