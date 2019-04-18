وزير الاقتصاد الوطني والوكالة الفرنسية يبحثان سبل دعم الصناعة الفلسطينية



وأعرب الوزير، عن شكره وتقديرها للحكومة الفرنسية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات مؤكداً على استراتجية الحكومة الفلسطينية الرامية الى تعزيز صمود المواطن وتمكين وتأهيل الصناعة والمنتج الوطني علاوة على دعم القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي.



واتفق الجانبان على التنسيق المشترك والعمل على تصميم برامج ومشاريع من شأنها تساهم في تطوير النصاعة الفلسطينية وتعزز من ريادية القطاع الخاص في ممارسة نشاطه الاقتصادي.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية كاترين برونو، اليوم الخميس، مجالات التعاون المشتركة في توسيع القاعدة الانتاجية من خلال دعم مساعي الوزارة في تطوير وتأهيل الصناعة الفلسطينية وتعزيز المنتج الوطني.وأكد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة على اهمية رفع الطاقة الانتاجية لمشروع منطقة بيت لحم الصناعية وتوسيع حجم الاستثمارات فيها لدورها الهام في خلق فرص عمل واعدة تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني في مختلف مكوناته.ووضعت الوكالة الفرنسية، الوزير، في آخر مستجدات وتطورات المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الفرنسية و الوكالة خصوصاً مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، ومشروع تحديث الصناعة والعمل على اعادة تمديده نظراً لأهميته في تعزيز قدرات المنشات الصناعية.