شاهد: اللحظات الأولى لانحراف قطار بكفر الشيخ شمال مصر وإصابة 30 شخصاً

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رام الله - دنيا الوطننقل موقع (الخليج أونلاين) عن مصادر مصرية، أن 30 شخصاً على الأقل، أصيبوا إثر خروج قطار عن مساره بمحافظة كفر الشيخ شمالي البلاد.وقالت قناة (الجزيرة) عبر حسابها على (فيسبوك): إن القطار انحرف وهو متجه من مدينة كفر الشيخ إلى بيلا عن مساره وانقلابه.