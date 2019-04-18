شاهد: اللحظات الأولى لانحراف قطار بكفر الشيخ شمال مصر وإصابة 30 شخصاً
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (الخليج أونلاين) عن مصادر مصرية، أن 30 شخصاً على الأقل، أصيبوا إثر خروج قطار عن مساره بمحافظة كفر الشيخ شمالي البلاد.
وقالت قناة (الجزيرة) عبر حسابها على (فيسبوك): إن القطار انحرف وهو متجه من مدينة كفر الشيخ إلى بيلا عن مساره وانقلابه.
نقل موقع (الخليج أونلاين) عن مصادر مصرية، أن 30 شخصاً على الأقل، أصيبوا إثر خروج قطار عن مساره بمحافظة كفر الشيخ شمالي البلاد.
وقالت قناة (الجزيرة) عبر حسابها على (فيسبوك): إن القطار انحرف وهو متجه من مدينة كفر الشيخ إلى بيلا عن مساره وانقلابه.
يتبع..
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