الشرطة الفرنسية: ترجيحات بأن "ماساً كهربائياً" وراء حادثة حريق كاتدرائية نوتردام

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة الفرنسية مساء اليوم الخميس: إن التحقيقات ترجّح أن ماساً كهربائياً، وراء حادثة حريق كاتدرائية نوتردام، وفق ما نقلت قناة (العربية) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).وكان حريق كبير اندلع مساء الاثنين في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، وصفته رئيسة بلدية العاصمة بـ"الرهيب".