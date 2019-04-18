دولي

الشرطة الفرنسية: ترجيحات بأن "ماساً كهربائياً" وراء حادثة حريق كاتدرائية نوتردام

الشرطة الفرنسية: ترجيحات بأن "ماساً كهربائياً" وراء حادثة حريق كاتدرائية نوتردام
حريق كاتدرائية نوتردام
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الفرنسية مساء اليوم الخميس: إن التحقيقات ترجّح أن ماساً كهربائياً، وراء حادثة حريق كاتدرائية نوتردام، وفق ما نقلت قناة (العربية) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكان حريق كبير اندلع مساء الاثنين في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، وصفته رئيسة بلدية العاصمة بـ"الرهيب".

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