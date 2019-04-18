عشرات آلاف المحتجين يعتصمون خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكومة مدنية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة رويترز للأنباء مساء اليوم الخميس، أن عشرات الآلاف من المحتجين تدفقوا إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكومة مدنية.
نقلت وكالة رويترز للأنباء مساء اليوم الخميس، أن عشرات الآلاف من المحتجين تدفقوا إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكومة مدنية.
كما قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن حشوداً كبيرة تتجمع مجدداً أمام مقر الجيش السوداني في الخرطوم، وفق ما نقلت قناة (العربية) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من قرار للمجلس العسكري السوداني بتنحية الرئيس عمر حسن البشير وعدد من رموز النظام، وتوليه المجلس الحكم لمدة انتقالية تستغرق عامين.
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