عربي

لبنان ينفي لقاء وزير خارجيته بمسؤول إسرائيلي.. وباسيل يرفع دعوى ضد موقع سعودي

لبنان ينفي لقاء وزير خارجيته بمسؤول إسرائيلي.. وباسيل يرفع دعوى ضد موقع سعودي
رام الله - دنيا الوطن
نفت مصادر في الخارجية اللبنانية نفيا قاطعا، تقريراً إعلامياً عن حصول اجتماع في موسكو​ بين وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، ومسؤول إسرائيلي، مشددة على أن الخبر من نسج الخيال.

نفت مصادر في الخارجية اللبنانية نفيا قاطعا ما أورده موقع (إيلاف) الإخباري السعودي عن حصول اجتماع في موسكو​ بين وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، ومسؤول إسرائيلي، مشددة على أن الخبر "من نسج الخيال"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهتها، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن باسيل تقدم بشكوى أمام النيابة العامة الاستثنائية في جبل لبنان، بواسطة وكيله القانوني، المحامي ماجد بويز، ضد صاحب موقع (ايلاف)، بجرائم "التحقير والقدح والذم". 

وأشارت الوكالة إلى أن نشر الموقع المذكور مقالا حول لقاء مزعوم بين باسيل ومسؤول إسرائيلي "ألحق ضررا كبيرا بسمعة المدعي ومكانته السياسية والاجتماعية لاتهامه بالاتصال والتواصل مع العدو الإسرائيلي.

وكان (إيلاف) نقل، يوم الأربعاء، عن "مصدر رفيع" قوله: "إن باسيل التقى مسؤولا إسرائيليا عالي المستوى في موسكو وبحث معه مسألة الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين".

ووفقا للمصدر فإن اللقاء دام نحو ساعتين برعاية روسية، وتباحث الجانبان في قضايا تهم البلدين، منها المسألة السورية ومسألة مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان. كما حمل المسؤول الإسرائيلي باسيل رسالة إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، تفيد بأن إسرائيل لا ترى لبنان عدوا لها، إلا أنها لن تتوانى عن ضرب مصالح إيران و"حزب الله" في لبنان.

وقال المصدر لـ"إيلاف" إن الوزير اللبناني، من جهته، طالب الجانب الإسرائيلي بالكف عن تهديد بلاده بسبب "حزب الله"، قائلا إن الأخير هو جزء من مكونات لبنان والدولة اللبنانية ستعرف كيف تستوعب كل الأحزاب والفئات تحت سيادتها.

وألمح المصدر، بحسب الموقع السعودي، إلى أن الوزير اللبناني بحث مع المسؤول الإسرائيلي قضية العقوبات الأمريكية على لبنان وطلب منه التوسط لدى الجانب الأمريكي من أجل التريث قليلا وإمهال لبنان بعض الوقت في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

شاهد: اللحظات الأولى لانحراف قطار بكفر الشيخ شمال مصر وإصابة 30 شخصاً

شاهد: اللحظات الأولى لانحراف قطار بكفر الشيخ شمال مصر وإصابة 30 شخصاً

عشرات آلاف المحتجين يعتصمون خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكومة مدنية

عشرات آلاف المحتجين يعتصمون خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكومة مدنية

الجيش الإيراني يعلن صعود الجولان قريبا وطرد إسرائيل منه

الجيش الإيراني يعلن صعود الجولان قريبا وطرد إسرائيل منه

الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع

اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع

هل التقى الوزير اللبناني جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي بروسيا؟

هل التقى الوزير اللبناني جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي بروسيا؟

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

تطورات متسارعة في ليبيا.. السراج يُطالب الجنائية الدولية بمحاكمة حفتر

تطورات متسارعة في ليبيا.. السراج يُطالب الجنائية الدولية بمحاكمة حفتر

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني والوكالة الفرنسية يبحثان سبل دعم الصناعة الفلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني والوكالة الفرنسية يبحثان سبل دعم الصناعة الفلسطينية

اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الهندي أكدت تطلع بلاده لتعزيز التعاون

اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الهندي أكدت تطلع بلاده لتعزيز التعاون

سلطة المياه تناقش المرحلة الأولى لمشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية

سلطة المياه تناقش المرحلة الأولى لمشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية

وزير الاتصالات يزور مجموعة الاتصالات وأوريدو

وزير الاتصالات يزور مجموعة الاتصالات وأوريدو

كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمرها السنوي الدولي التاسع

كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمرها السنوي الدولي التاسع

المطران حنا: شعبنا الفلسطيني ضحية التمييز العنصري الذي مُورس بحقه

المطران حنا: شعبنا الفلسطيني ضحية التمييز العنصري الذي مُورس بحقه

أبو عمرو والسفير الصيني يبحثان المستجدات الفلسطينية

أبو عمرو والسفير الصيني يبحثان المستجدات الفلسطينية

وزيرة الصحة: كرامة المواطن خط أحمر

وزيرة الصحة: كرامة المواطن خط أحمر

منوعات

&#34;مُلهمة الثورة السوادنية&#34;.. هل تزوجت &#34;الكنداكة&#34; من ضابط بالجيش السوداني؟

"مُلهمة الثورة السوادنية".. هل تزوجت "الكنداكة" من ضابط بالجيش السوداني؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في &#34;ولاد رزق2&#34;.. لن تُميزها

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في "ولاد رزق2".. لن تُميزها

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل &#34;تُلطش&#34; أنغام؟

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل "تُلطش" أنغام؟

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

عربي

عشرات آلاف المحتجين يعتصمون خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكومة مدنية

عشرات آلاف المحتجين يعتصمون خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكومة مدنية

الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع

اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع

هل التقى الوزير اللبناني جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي بروسيا؟

هل التقى الوزير اللبناني جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي بروسيا؟