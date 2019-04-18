قناة اسرائيلية: كوخافي يستغل تقدم تفاهمات التهدئة لتجهيز الجيش

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الاسرائيلية: "إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يستغل التقدم الحاصل في التفاهمات بين حماس وإسرائيل من أجل استكمال جهوزية الجيش".وذكرت القناة، أن كوخافي يجهز الجيش لأي طارئ وسد الفجوات في القوات في إطار خطة "المواسم الأربعة" التي يعمل عليها.وأشارت إلى أن خطة تعتبر قطاع غزة المنطقة الأكثر عرضة للانفجار.