الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية



ويأتي هذا الهجوم، في وقت يشن الجيش الليبي عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة" من أجل تخليص العاصمة طرابلس من قبضة الجماعات المسلحة.



وحسب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فإن الجيش تمكن من تحقيق عدة إنجازات خلال العملية، مشيرا إلى أن الجهات التي يقاتلها الجيش عبارة عن جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة.



رام الله - دنيا الوطنتعرضت قاعدة جوية كبيرة يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي في جنوبي البلاد، الخميس، لهجوم نفذته مجموعة مسلحة.ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر بالجيش الوطني الليبي قوله: "إن القتال مستمر في قاعدة تمنهنت بين قوات الجيش من جهة، وعناصر المجموعة المسلحة من جهة أخرى".وتقع قاعدة تمنهنت الجوية بالقرب من مدينة سبها، كبرى مدن جنوبي ليبيا.وتعرضت القاعدة في عام 2018، إلى هجوم من قبل جماعات مسلحة من المعارضة التشادية، لكن الجيش الوطني الليبي تمكن من صد الهجوم.وشيدت قاعدة تمنهنت عام 1984، أثناء حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، وتبعد نحو 30 كيلومترا شمال شرقي سبهاوتتميز القاعدة بأهمية استراتيجية، إذ إنها تشرف على الطريق الواصل بين سبها ومنطق الجفرة في وسط ليبيا، ومناطق شمالي ليبيا وجنوبيها.