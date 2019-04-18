عربي

اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع

اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع
رام الله - دنيا الوطن
تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجوم نفذته جماعات الحوثي، اليوم الخميس، على قرى ووديان منطقة العود المحاذية لمحافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر لـ (سكاي نيوز عربية) في اليمن، أن المنطقة شهدت معارك استمرت حتى ما بعد ساعات الفجر.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن أكثر من 24 قتيلا من الجماعات الحوثية سقطوا في المعارك الليلية، التي امتدت إلى محور مريس شمالي الضالع.

ووصلت صباح الخميس تعزيزات عسكرية من مركز محافظة الضالع إلى قطاع العود في إب.

ونفذت طائرات التحالف العربي أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع جماعات الحوثي الإيرانية في قطاع منخلة وحمك والسلسلة الجبلية الواقعة بين الضالع وإب.

وكشفت مصادر عسكرية وطبية عن مقتل نحو 150 شخصا من الجماعات الحوثية في معارك مع القوات الحكومية وغارات طائرات التحالف العربي خلال ثلاثة أيام في جبهات القتال في الضالع وإب.

أخبار ذات صلة

الجيش الإيراني يعلن صعود الجولان قريبا وطرد إسرائيل منه

الجيش الإيراني يعلن صعود الجولان قريبا وطرد إسرائيل منه

الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

هل التقى الوزير اللبناني جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي بروسيا؟

هل التقى الوزير اللبناني جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي بروسيا؟

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

تطورات متسارعة في ليبيا.. السراج يُطالب الجنائية الدولية بمحاكمة حفتر

تطورات متسارعة في ليبيا.. السراج يُطالب الجنائية الدولية بمحاكمة حفتر

حملة سودانية لإزالة صور عمر البشير

حملة سودانية لإزالة صور عمر البشير

السعودية تتضامن مع فرنسا بعد حريق نوتردام

السعودية تتضامن مع فرنسا بعد حريق نوتردام

&#34;مراسلون بلا حدود&#34;: حرية الصحافة تواصل تراجعها في عدد من الدول

"مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة تواصل تراجعها في عدد من الدول

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الهندي أكدت تطلع بلاده لتعزيز التعاون

اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الهندي أكدت تطلع بلاده لتعزيز التعاون

سلطة المياه تناقش المرحلة الأولى لمشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية

سلطة المياه تناقش المرحلة الأولى لمشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية

وزير الاتصالات يزور مجموعة الاتصالات وأوريدو

وزير الاتصالات يزور مجموعة الاتصالات وأوريدو

كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمرها السنوي الدولي التاسع

كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمرها السنوي الدولي التاسع

المطران حنا: شعبنا الفلسطيني ضحية التمييز العنصري الذي مُورس بحقه

المطران حنا: شعبنا الفلسطيني ضحية التمييز العنصري الذي مُورس بحقه

أبو عمرو والسفير الصيني يبحثان المستجدات الفلسطينية

أبو عمرو والسفير الصيني يبحثان المستجدات الفلسطينية

وزيرة الصحة: كرامة المواطن خط أحمر

وزيرة الصحة: كرامة المواطن خط أحمر

عريقات يقدم دفعة جديدة من المساعدات للمؤسسات والطلبة في محافظة اريحا والاغوار

عريقات يقدم دفعة جديدة من المساعدات للمؤسسات والطلبة في محافظة اريحا والاغوار

منوعات

&#34;مُلهمة الثورة السوادنية&#34;.. هل تزوجت &#34;الكنداكة&#34; من ضابط بالجيش السوداني؟

"مُلهمة الثورة السوادنية".. هل تزوجت "الكنداكة" من ضابط بالجيش السوداني؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في &#34;ولاد رزق2&#34;.. لن تُميزها

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في "ولاد رزق2".. لن تُميزها

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل &#34;تُلطش&#34; أنغام؟

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل "تُلطش" أنغام؟

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

عربي

الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع

اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

تطورات متسارعة في ليبيا.. السراج يُطالب الجنائية الدولية بمحاكمة حفتر

تطورات متسارعة في ليبيا.. السراج يُطالب الجنائية الدولية بمحاكمة حفتر