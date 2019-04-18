اليمن.. جماعات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الضالع

رام الله - دنيا الوطنتصدت القوات اليمنية المشتركة لهجوم نفذته جماعات الحوثي، اليوم الخميس، على قرى ووديان منطقة العود المحاذية لمحافظة إب وسط اليمن.وأفادت مصادر لـ (سكاي نيوز عربية) في اليمن، أن المنطقة شهدت معارك استمرت حتى ما بعد ساعات الفجر.وبحسب مصادر عسكرية، فإن أكثر من 24 قتيلا من الجماعات الحوثية سقطوا في المعارك الليلية، التي امتدت إلى محور مريس شمالي الضالع.ووصلت صباح الخميس تعزيزات عسكرية من مركز محافظة الضالع إلى قطاع العود في إب.ونفذت طائرات التحالف العربي أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع جماعات الحوثي الإيرانية في قطاع منخلة وحمك والسلسلة الجبلية الواقعة بين الضالع وإب.وكشفت مصادر عسكرية وطبية عن مقتل نحو 150 شخصا من الجماعات الحوثية في معارك مع القوات الحكومية وغارات طائرات التحالف العربي خلال ثلاثة أيام في جبهات القتال في الضالع وإب.