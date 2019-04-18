شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الهندي أكدت تطلع بلاده لتعزيز التعاون

اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الهندي أكدت تطلع بلاده لتعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، حيث تسلم منه رسالة تهنئة من رئيس الوزراء الهندي على توليه منصبه.

وجاء في نص الرسالة: "نؤكد على الدعم الهندي الكبير لجهود اقامة دولة فلسطينية موحدة ومستقلة وذات سيادة، ونتطلع الى تقوية الروابط التاريخية ما بين الهند وفلسطين وبحث سبل جديدة للتعاون في مختلف القطاعات".
 
وثمن اشتية الدعم الهندي المستمر لفلسطين، مؤكدا على متانة العلاقات الثنائية ما بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات إلى الأمام، موجها التحية الى رئيس الوزراء والحكومة والشعب الهندي.

وبحث رئيس الوزراء مع السفير سبل تسريع تنفيذ المشاريع الممولة من الهند، لا سيما إقامة مستشفى تخصصي في بيت ساحور، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة التكنولوجية في جامعة بيرزيت، واستقدام مستثمرين هنديين الى فلسطين، واقامة استثمارات مشتركة مع مستثمرين فلسطينيين، وامكانية اقامة منطقة صناعية مدعومة من الهند.



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