شؤون فلسطينية

سلطة المياه تناقش المرحلة الأولى لمشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية

سلطة المياه تناقش المرحلة الأولى لمشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت سلطة المياه، المرحلة الأولى من مشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية، التي ستخدم حوالي مليون نسمة في وسط وجنوب قطاع غزة، بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الدولي.

وقدم مدير عام وحدة المشاريع في سلطة المياه سعدي علي، خلال ورشة عمل عقدتها، اليوم الخميس، عرضا كاملا لبرنامج التحلية المركزية والأعمال المصاحبة له في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى منه تهدف لتحسين إمدادات المياه كما ونوعا، من خلال توفير ما يعادل 33 مليون متر مكعب من المياه سنويا صالحة للشرب لسكان محافظات الوسط والجنوب، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال تنفيذ أربعة مشاريع من هذه المرحلة، وهي إنشاء الخط الناقل الجنوبي، وتحسين إمدادات المياه لشبكات الوسط والجنوب وإعادة هيكلة نظام توزيع المياه للوسط والجنوب. 

وقال إنه سيتم خلال المشروع تقديم الدعم الفني لمزودي الخدمات في المنطقة المستهدفة، من أجل تطوير إدارة خدمات التزود بالمياه بما يشمل إدارة محطات التحلية الصغيرة، والآبار المنوي استخدامها في الخلط، وتحسين إدارة وتزويد المياه الإضافية المشتراة من (ميكوروت).

وشارك في ورشة العمل ممثلون عن مصلحة مياه بلديات الساحل، وبلديات وسط وجنوب القطاع، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والاستشاريين.

وأكد مدير وحدة تنسيق المشاريع مروان البردويل أهمية التعاون والتنسيق بين سلطة المياه وكافة المؤسسات والوزارات المعنية، وكذلك مقدمو الخدمات والبلديات، بما يحقق الأهداف المطلوبة من وراء تنفيذ هذا البرنامج الواعد، مشددا على استمرار سلطة المياه في مشاريعها بالتعاون مع مختلف الشركاء في هذا الصدد.

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