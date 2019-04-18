حماس ترد على أنباء تشكيلها لجنة إدارية للعمل الحكومي في قطاع غزة





يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن حركة حماس شكلت لجنة إدارية للعمل الحكومي بغزة، رداً على تشكيل حكومة جديدة من قبل حركة فتح، برئاسة محمد اشتية.

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم الخميس، على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تشكيلها لجنة إدارية للعمل الحكومي، في قطاع غزة.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه لم يتم تشكيل أي حكومة أو لجنة إدارية.وأضافت: "هناك بعض التعديلات الإدارية المحدودة في المستوى الفني لبعض الملفات بهدف تحسين خدمة المواطن".