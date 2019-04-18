وزير الاقتصاد: سنقترض من البنوك لزيادة نسبة صرف الرواتب خلال رمضان والعيد

قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، إن الحكومة ستقترض من البنوك لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين خلال شهر رمضان والعيد.





وأوضح العسيلي، لإذاعة (أجيال)، أن الحكومة ستعمل جاهدة على منع رفع الأسعار قبيل شهر رمضان وستتبنى إجراءات لإحلال المنتج الوطني مكان المنتج الاسرائيلي في السوق الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "الوضع القائم فيما يتعلق بأزمة قرصنة الاحتلال لاموال المقاصة معقد نظرا لوجود قانون أقره الكنيست بسرقة مجموع ما تتلقاه عائلات الأسرى والشهداء من مخصصات من العائدات الضريبية الفلسطينية".