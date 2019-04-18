شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يزور مجموعة الاتصالات وأوريدو

وزير الاتصالات يزور مجموعة الاتصالات وأوريدو
رام الله - دنيا الوطن
قام اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة كل من مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة أوريدو، للاطلاع على سير عمل هذه الشركات وذلك ضمن جولة له والوكيل المهندس سليمان الزهيري وطاقم من الوزارة اليوم الأربعاء في رام الله.

وإلتقى الوزير في زيارتين منفصلتين عمار العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة، والدكتور ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو، وتعرف على طواقم الشركتين والانجازات وأبرز التحديات والخطط المستقبلية لها.

وأكد سدر خلال الجولة حرص الوزارة والحكومة على تطور آداء شركات قطاع الاتصالات وازدهارها ايماناً بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، اضافة إلى أهمية تشجيع الاستثمار، مشدداً في الوقت ذاته على مصلحة المواطن، من حيث الأسعار وجودة الخدمات وبرامج المسؤولية الاجتماعية باتجاه دعم جيل ريادي قادر على قيادة المشروع الوطني والنهوض بالبلد.

وأوضح الدكتور سدر أن الوزارة لن تدخر جهداً في التواصل مع المؤسسات الدولية لاسيما انها تترأس هذا العام مجلس وزراء الاتصالات العرب، عدا عن العلاقات الطيبة مع الاتحاد الدولي للاتصالات والعديد من المؤسسات الدولية، وذلك لانتزاع حقوقنا في التمتع بأحدث التقنيات العالمية بشكل متساوي مع دول العالم.

وناقش الوزير مع الشركتين سبل النهوض بالقطاع محلياً ودولياً، بما يشمل آلية التعاون والتعامل مع معيقات الاحتلال الاسرائيلي، والضغط باتجاه ادخال أحدث تقنيات الاتصال إلى السوق الفلسطيني في الضفة وغزة معاً، وبما يشمل الجيلين الرابع والخامس والسماح بإدخال المعدات التي يحتاجها السوق الفلسطيني ومواكبة التطورات العالمية، كما بحث آلية دعم قطاع الأعمال والرياديين الشباب.

هذا وتناولت اللقاءات سبل تطوير عدد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تنعكس على المواطن والشركات، لاسيما مقاطعة خدمات شركات الاتصالات الاسرائيلية والتوعية بشأنها، عدا عن العمل على توفير خدمة التجوال الدولي على الهواتف النقالة في كافة دول العالم حيث لا تتوفر هذه الخدمة في عدد من الدول.

بدورها أكدت الشركتان الحرص على التعاون مع المستوى الرسمي والوزارة لما فيه مصلحة البلد، آملين التوفيق للحكومة ضمن التحديات التي تنتظرها، وصولاً إلى تنمية الاقتصاد الوطني.

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