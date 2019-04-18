كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمرها السنوي الدولي التاسع





وفي كلمة كلية الشريعة أكد جمال الكيلاني، ممثلاً عن رئاسة الجامعة وعميد كلية الشريعة في كلمته على العناية الكبيرة التي منحتها مؤسسات التعليم الإسلامي ومراكز الإفتاء بالعالم، في مجال متابعة مستجدات القضايا الطبية التي لم تكن معهودة عند السلف السابق، للوصول إلى حلول شرعية ومناسبة للواقع المُعاش وأهمية متابعة كل ما يستجد من قضايا جديدة في هذا المجال



ونوه الكيلاني إلى أهمية هذا المؤتمر والذي شارك فيه ما يقرب من 40 باحث وباحثة، من عدة دول عربية منها ،(السعودية، العراق، السودان، الإمارات، الجزائر، الأردن و مصر )، ناقشوا في بحوثهم العلمية محاور القضايا المطروحة، وتمنى الكيلاني النجاح للمؤتمر والخروج بتوصيات تفيد المجتمع وتسهم في إيجاد حلول لهذة المسائل الشائكة.



وحضر المؤتمر إبراهيم عوض الله، ممثل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ومحمد جهاد الكيلاني، ممثل وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وتسير نصر الله، ممثل محافظ محافظة نابلس، و المهندس عدلي يعيش، رئيس بلدية نابلس، والسيد زهير دويكات، ممثل شركة الراجح للمنظفات الكيماوية راعي المؤتمر، وسمير الخياط، ممثل المستشفى العربي التخصصي راعي المؤتمر، إضافة إلى عدد من عمداء الكليات بالجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، ونخبة من العلماء والمفكرين والباحثين بذات الإختصاص، وطلبة كلية الشريعة، حيث عقد المؤتمر تحت رعاية أ.د. ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة.



وقدم ناصر الدين الشاعر، رئيس اللجنة العلمية كلمة الافتتاح رحب فيها بالمشاركين والحضورين والباحثين الذين قدموا اوراق عمل بحثية للمؤتمر، وذلك من خلال إدارته لفقرة الإفتتاح.



ويهدف المؤتمر إلي كشف الحكم الشرعي والطبي في عدد من المسائل الطبية المعاصرة، التي بحاجة إلى حكم شرعي نظرا لطبيعة تطور العصر، لتعزيز الوعي لمثل هذة القضايا التي أصبحت من المسائل الشائكة بالمجتمع، إضافة إلى الخروج بنتائج واضحة ومحددة بشأن الحكم الشرعي والطبي لها.



من جهته تحدث إبراهيم عوض الله، عن الدور الهام الذي تقوم به جامعة النجاح في مثل هذة النشاطات الهامة والحساسة على مستوى المجتمع لإستيعاب تطورات العصر والإستفادة من منجزات العلوم الحديثة بما لا يخالف التعاليم الإسلامية، وعن المحددات الشرعية التي يجب الإلتزام بها وعدم تركها، الأمر الذي لا يلغي ضرورة البحث في المسائل التي بحاجة إلى الإجتهاد، وذلك بحضور ومشاركة عدد من إطباء الإختصاص من وزارة الصحة.



وفي كلمتة أشار محمد الكيلاني، إلى الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في مجال التوجيه الديني من خلال التنظيم والإشراف على الآليات والضوابط التي لا تخالف الأحكام الشرعية، إضافة الى الشراكة الدائمة مع جامعة النجاح وكلية الشريعة، في الأمور التي تهتم بقضايا الشعب الفلسطيني والأمة.



ونقل تسير نصرالله، عضو المجلس الوطني والثوري، تحية الرئيس ابومازن الذي تمنى النجاح والتوفيق لهذا المؤتمر، وطالب نصر الله الوصول إلى الوحدة الفلسطينية ،لمواجهة الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأفتتحت كلية الشريعة في الجامعة يوم الثلاثاء 16-4-2019، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي التاسع تحت عنوان: "قضايا طبية معاصرة في الفقة الإسلامي".وذلك بمشاركة وحضور نخبة من الباحثين وذوي الاختصاص في هذا المجال