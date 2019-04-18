المطران حنا: شعبنا الفلسطيني ضحية التمييز العنصري الذي مُورس بحقه

رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، وفداً من المنظمة السويدية لحقوق الإنسان، حيث جال وإياهم في عدد من أحياء القدس وخاصة في البلدة القديمة، حيث وضعهم في صورة ما تتعرض له مدينتنا المقدسة من استهداف يطال المقدسات والأوقاف وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مفاصل حياتهم.وقال حنا بأن دعاة حقوق الإنسان في عالمنا هم مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة أن يلتفتوا إلى فلسطين وأهلها وإلى مدينة القدس ومعاناتها، وما يحدث في مدينة القدس إنما هي مجزرة حضارية تاريخية إنسانية بكافة المقاييس وأولئك الذين يستهدفون المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية هم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا المسيحية التي تسرق منا عبر سماسرة وعملاء وأدوات أوجدهم الاحتلال خدمة لمشاريعه وأجنداته في المدينة المقدسة.وقال المطران حنا: إننا نرفض ظاهرة العنصرية أياً كان لونها وأيا كان شكلها وفي أي مكان في هذا العالم فلا يجوز أن يعامل اي إنسان بعنصرية وتمييز وظلم بسبب انتمائه الديني او بسبب انتمائه القومي أو لون بشرته، والفلسطينيون هم ضحية التمييز العنصري فقد تعرضوا للنكبات والنكسات والمظالم وما زالوا يعاملون كالغرباء في وطنهم في حين أنهم أصيلون في انتمائهم لهذه الارض المقدسة وهم ليسوا جماعة اوتي بها من هنا او من هناك فهذا الوطن هو وطننا وهذه الأرض هي ارضنا وهذا الشعب هو شعبنا وهذه القضية هي قضيتنا.وقدم حنا للوفد وثيقة (الكايروس) الفلسطينية، وتقريراً تفصيلياً عن أحوال مدينة القدس وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في أكثر من موقع في هذه الأرض المقدسة، كما تحدث سيادته عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، والذين يعانون من حصار ظالم جعل القطاع الحبيب أكبر سجن في العالم.