أبو عمرو والسفير الصيني يبحثان المستجدات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء، د. زياد أبو عمرو في مكتبه في رام الله اليوم الخميس، السفير الصيني لدى دولة فلسطين، السيد قواة واي.وأطلع د. أبو عمرو السيد واي على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية في مواجهة (صفقة القرن) الأمريكية التي تسعى الإدارة الأمريكية لفرضها على القيادة الفلسطينية.وشدد د. أبو عمرو على أهمية الدور الذي تقوم به جمهورية الصين في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في كافة المجالات.من جهته، أكد السفير الصيني على موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مجدداً دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولته المستقلة.وعلى صعيد آخر، التقى د. أبو عمرو القنصل البريطاني العام السيد فيليب هول، حيث وضعه في صورة تحركات القيادة الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية، مؤكداً على أهمية وجود موقف دولي واضح، تجاه ما يسمى بـ (صفقة القرن) والتي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.كما اطلع د. أبو عمرو السيد هول على ما تقوم به إسرائيل من إجراءات في القدس، والمسجد الأقصى، وكذلك فيما يتعلق باقتطاع الأموال الفلسطينية.من جانبه، أكد القنصل البريطاني العام موقف بلاده الداعم للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، وحرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين وبريطانيا.