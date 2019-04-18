وزيرة الصحة: كرامة المواطن خط أحمر

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن كرامة المواطن الفلسطيني خط أحمر، وصونها والعمل على تعزيزه في أرضه ودعمه هو أولوية الحكومة.وأضافت خلال اجتماعين منفصلين مع الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، ومدراء الصحة في المحافظات الشمالية، صباح اليوم الخميس، "لن نسمح بأن تُمس كرامة أي مواطن، وسنعمل جاهدين دوماً، وفي كل الأوقات على خدمة أبناء شعبنا، خصوصاً في المناطق النائية، والمهددة بالاستيطان".واطلعت الوزيرة كيلة على سير العمل في الإدارة العامة للرعاية الصحية، وفي مديريات الصحة، والعقبات التي يوجهونها للعمل على تذليلها، وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن عمل وزارة الصحة، هو جهد تراكمي، لذا فإننا سنبني على ما تم إنجازه.