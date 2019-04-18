عريقات يقدم دفعة جديدة من المساعدات للمؤسسات والطلبة في محافظة اريحا والاغوار

رام الله - دنيا الوطنقام الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبحضور الأخ جهاد ابو العسل محافظ محافظة اريحا والاغوار بعقد اجتماع مع عدد من المؤسسات والاندية الرياضية في محافظة اريحا والاغوار لمناقشة امور واوضاع هذه المؤسسات والاستماع للاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في مؤسساتهم .وقدم عريقات مساعدات مالية شملت كل من جمعية سيدات اريحا ، نادي هلال اريحا ، اللجنة الشعبية لخدمات عقبة جبر ، مركز نسوي العوجا ، وجمعية اريحا للثقافة والفنون ، اضافةً الى مساعدات مالية لعدد من الطلبة المحتاجين والذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية ، كما قدم مساعدات مالية لعدد من طلبة المدارس الذين شاركوا في معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا لعام 2019 وذلك بهدف تطوير مشاريعهم التي شاركوا فيها والمشاركة في معرض انتل في الولايات المتحدة الامريكية .من ناحية اخرى اعلن الدكتور صائب عريقات عن حزمة من المشاريع التي سوف يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تشمل قطاعات المرأة والشباب والتعليم بالتعاون مع مؤسسة UNDP .وفي نهاية اللقاء قدم عريقات شكره وامتنانه الى الجهات المانحة وخص بالذكر كل من مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومؤسسة UNDP على الدعم المتواصل الذي يقدمونه لابناء شعبنا وخاصة في مناطق الاغوار الفلسطينية .