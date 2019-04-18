التميمي: فوز فتح يؤكد التفاف الشعب حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية

هنأ أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، (كتلة الشهيد ياسر عرفات) بفوزها في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، استكمالاً للانتصارات التي حققتها وتحققها في باقي الجامعات.





وأكد التميمي على أن فوز حركة الشبيبة الطلابية في انتخابات مجالس الطلبة في جامعات بيرزيت والخليل والقدس، يؤكد التفاف الشعب الفلسطيني حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو نفس البرنامج الذي خاضت كتلة الشهيد ياسر عرفات الانتخابات على أساسه.





وأشاد التميمي بسير العملية الانتخابية في الجامعة، والتي شكلت عرساً ديمقراطياً حقيقياً، ونموذجاً يحتذى، وإنجازاً جديداً من إنجازات شبابنا وحركتنا الوطنية.

رام الله - دنيا الوطن