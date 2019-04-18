وزير الاتصالات والسفير التونسي يبحثان سبل التعاون

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر اليوم الخميس السفير التونسي لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح في مقر الوزارة برام الله.وأوضح د. سدر أهم الخطط الاستراتيجية والتنموية التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال السنوات القادمة، موضحا أهدافها في تعزيز التعاون والترابط مع الدول الشقيقة ودولة تونس التي تربطنا بها علاقات عميقة على مر التاريخ.كما ناقش الاتفاقيات الموقعة مع الطرف التونسي فيما يتعلق بالبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبل استكمالها ووضع خطط تنفيذية قصيرة المدى حسب الاحتياجات والاولويات، وتوسيع التعاون ليشمل الرياديين ودعم المشاريع الناشئة، مشيداً في الوقت ذاته بآداء المؤسسات والخبرات التونسية في العديد من المجالات لاسيما في مجالي البريد والاتصالات.بدوره هنأ السفير الحبيب بن فرح الوزير باستلامه حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن فلسطين ساكنة في وجدان الشعب التونسي مع وجود اجماع كامل من قبل التونسيين على قضية فلسطين، مشيراً إلى أهمية العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وضرورة استثمارها، بما يضمن دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين والمساعدة على تطويره بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته.