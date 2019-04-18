وزير النقل يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير النقل والمواصلات عاصم سالم صباح اليوم الخميس 18/4/2019 بمقر مكتبه برام الله مع المستشار عماد اسليم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ، عددا من القضايا والمسائل التي تهم الطرفان ، والتي تأتي في إطار تحقيق رؤية الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بخدمة المواطن والتسهيل عليه .في مستهل اللقاء تبادل الطرفان كلمات الترحيب والتقدير ، وقد عبرا عن سعادتهما بهذا اللقاء المهم وأثره في فتح آفاق التعاون المشترك ما بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى .وتطرق الإجتماع والذي حضره عدداً من ذوي الإختصاص من كلا الطرفين الى محاور عديدة ، أبرزها التركيز على أولويات الحكومة والتي تتمثل في خدمة المواطن والتسهيل عليه عبر إمكانية الربط الالكتروني ما بين الوزارة والمحكمة ومؤسسات الدولة الاخرى ذات العلاقة في كافة مجالات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات لاسيما في مجال استصدار المعاملات والاستعلام عنها للتقليل من الجهد والوقت المطلوبين .وفي ختام اللقاء شكر الوزير سالم المستشار اسليم على هذه الزيارة وأبدى الطرفان الجاهزية الكاملة لإستمرارية التعاون البناء لإنجاح هذا اللقاء وإنجاز ما تم بحثه ومناقشته خلاله والمباشرة العملية في المتابعة عبر عقد الإجتماعات لذوي الاختصاص من الوزارة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية وجميع الأطراف ذات الصلة .