شؤون فلسطينية

مُواطن يُناشد المسئولين: لا أجد مواصلات لنقل دم لطفلي مريض الثلاسيميا

مُواطن يُناشد المسئولين: لا أجد مواصلات لنقل دم لطفلي مريض الثلاسيميا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن خالد سليم محمد الفرا مناشدة إلى المسئولين جاء فيها: 

أنا متزوج وعاطل عن العمل لا أعمل منذ أربع شهور ومتزوج وعندي طفلان أحدهما مريض، وهو الصغير، الولد مريض ثلاسيميا وأنا لايدخل علي أي دخل نهائي منذ أربع شهور، مع العلم أنني قدمت في الشؤون الإجتماعية، وإلى الآن لم يحدث شيء.

 استفدت من المساعدت القطرية بمجموع 200 دولار خلال 4 أشهر،  والآن لايوجد في بيتي حتى طعام، وابني لديه نقل دم اليوم الخميس ولا أملك مواصلات للذهاب إلى المستشفى، ووضعي صعب جداً.

 ارجو منكم ومن كل شريف ان يوصل رسالتي الى المسؤولين عنا سواء في قطاع غزة او في الضفة انا سكان خانيونس الكتيبة 

للتواصل / 0598030233  

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