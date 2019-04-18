شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو رئاسة القمة والجامعة العربية لاتخاذ موقف رداً على ضم الجولان

الديمقراطية تدعو رئاسة القمة والجامعة العربية لاتخاذ موقف رداً على ضم الجولان
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئاسة القمة العربية الجمهورية التونسية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعدم الصمت على الخطوة الوقحة لإدارة ترامب، بنشر بشكل رسمي خارطة جديدة تضم الجولان السوري العربي المحتل لدولة إسرائيل، في خطوة تريد بها الإدارة الأميركية، أن تفرض على العرب سياسة الأمر الواقع، بكل ما فيها من مخاطر تطال الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية والأردنية، وتفتح الباب للعبث بالخطوط السياسية للمنطقة، وبالأنظمة العربية، ورسم خارطة جديدة لإسرائيل الكبرى على حساب المصالح القومية والوطنية لشعوبنا العربية.

وأضافت الجبهة، أن نشر إدارة ترامب للخارطة، رسالة خطيرة لكل الذين إستخفوا بإعلان ترامب إعتراف إدارته بضم الجولان لإسرائيل، ولكل الذين إستخفوا بإعلان إعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وأكدت الجبهة، أن الرد على كل هذه الخطوات الخطيرة، والتي تشكل مقدمات لما هو أخطر، قادم علينا عند الإعلان عن تفاصيل صفقة ترامب، يستدعي مجابهة هذه الخطوات بخطوات ميدانية معاكسة مضادة، منها.

كما أكدت أنه على الصعيد الفلسطيني تطبيق قرارات المجلس الوطني بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وإنهاء الإنقسام عبر إنتخابات شاملة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل تشرف عليها حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية.

وعلى الصعيد العربي تشكيل لجنة متابعة لقرارات القمة العربية الأخيرة برئاسة رئيس الدورة تونس، يشارك فيها عدد من الملوك والرؤساء في الدول العربية؛ لوضع قرارات القمة العربية موضع التنفيذ حتى لا تبقى حبراً على ورق، وإعادة النظر بالعلاقات العربية لصالح استعادة حالة الوفاق العربي، في توحيد الموقف ضد السياستين الأمريكية والإسرائيلية. 

كما أكدت على وقف التطبيع مع دولة إسرائيل، ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو ودولة إسرائيل، ودعم نضالات الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والقطاع، وأقطار اللجوء والشتات وصمود الشعب العربي السوري في الجولان المحتل. 

وختمت الجبهة مؤكدة أن طريق المقاومة بكل الوسائل هو السبيل لمواجهة سياسة فرض الأمر الواقع، وسلب الأرض العربية، كما تتبعها الولايات المتحدة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

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